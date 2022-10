Ein 72-Jähriger hat in Oldenburg zwei Betrüger auflaufen lassen und mit einer List bei deren Festnahme geholfen. Die mutmaßlichen Täter, ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger, sollen den Mann angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben, wie die Polizei in Oldenburg am Montag mitteilte. Sie wollten ihn demnach zur Herausgabe von Wertsachen überreden, indem sie behaupteten, dass ein Raubüberfall in der Nähe stattgefunden habe und dass sie seine Wertgegenstände sicherstellen müssten. Der Senior sollte seine Wertsachen vor dem Haus deponieren.

Ein 72-Jähriger hat in Oldenburg zwei Betrüger auflaufen lassen und mit einer List bei deren Festnahme geholfen. Die mutmaßlichen Täter, ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger, sollen den Mann angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben, wie die Polizei in Oldenburg am Montag mitteilte. Sie wollten ihn demnach zur Herausgabe von Wertsachen überreden, indem sie behaupteten, dass ein Raubüberfall in der Nähe stattgefunden habe und dass sie seine Wertgegenstände sicherstellen müssten. Der Senior sollte seine Wertsachen vor dem Haus deponieren.

Nach Angaben der Polizei konnte der Mann das Telefonat am Mittwochnachmittag unterbrechen und in ein Nebenzimmer gehen, wo er die Polizei per Handy alarmierte. Zum Schein legte der Senior ein Behältnis mit wertlosen Gegenständen vor seinem Haus ab und verließ das Grundstück, wie mit den Anrufern vereinbart. Die beiden mutmaßlichen Täter nahmen die vermeintliche Beute an sich. Die Polizei verfolgte den Wagen der zwei Männer und nahm sie schließlich fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seien beide Verdächtige wieder entlassen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines gewerbsmäßigen Betrugsversuchs.

Die Polizei dankte dem 72-Jährigen für seine Mithilfe, warnte aber auch davor, als Opfer von Straftaten Eigeninitiative zu ergreifen und Täter durch Schein-Erfüllungen ihrer Forderungen zu provozieren.

Polizeipressemitteilung