Unbekannte haben einen Geldautomaten in Hannover gesprengt. Zunächst war unklar, ob der oder die Täter am Freitagmorgen Bargeld erbeuten konnten, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude, in dessen Vorraum sich der Automat befand, sei durch die Explosion nicht stark beschädigt worden. Die Ermittler werten nun Videoaufzeichnungen der Tat aus.