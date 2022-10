Im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen gegen einen im Jahr 2011 gestorbenen Pastor aus Hermannsburg hat eine Kommission der evangelischen Landeskirche Hannover mit der Aufarbeitung begonnen. Das Gremium wolle sich nach einer Einarbeitungsphase im Januar mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit wenden, um Betroffenen einen direkten Kontakt zu ermöglichen, teilte das Landeskirchenamt am Montag in Hannover mit. Die Anonymität werde zugesichert.