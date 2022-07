Drogenbanden schmuggeln nach Expertenmeinung immer größere Mengen an Kokain nach Deutschland und Europa. Allein die sichergestellten Mengen hätten sich in Europa in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, sagte Christian Zahel, leitender Kriminaldirektor des Landeskriminalamts Niedersachsen, der Deutschen Presse-Agentur. Bei Kokain, aber auch bei Cannabis sei der "Einfuhrdruck" hoch. Zahel geht aber davon aus, dass die Sicherheitsbehörden weltweit jedes Jahr mehr als 50 Prozent des produzierten Kokains sicherstellen.