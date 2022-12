Nach den Schüssen vor einem Tanzclub in Hannover sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Dazu sollen am Dienstag unter anderem weitere Zeugen befragt werden, wie eine Sprecherin am Morgen mitteilte. Zwei junge Männer waren am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags angeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter schoss laut Polizei auf die Beine der Männer im Alter von 22 und 23 Jahren. Außerdem wurde ein 52 Jahre alter Angestellter einer Sicherheitsfirma leicht verletzt - mutmaßlich durch Geschossteile, hieß es.