Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten auf einem Tankstellengelände in Hildesheim gesprengt. Verletzte gab es durch die Explosion keine, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch Bargeld sei nicht entwendet worden.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. "Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos", teilten die Beamten mit. In den vergangenen Tagen hatte es auch an anderen Orten in Niedersachsen wieder Geldautomatensprengungen gegeben, etwa in Göttingen.

