Ein 56-Jähriger soll zwei Frauen im Landkreis Osnabrück mit einem Messer schwer verletzt haben, bei einem Opfer besteht Lebensgefahr. Die Polizei hat den Mann wegen versuchten Totschlags festgenommen. Der Angriff ereignete sich am Samstagfrüh in der Wohnung des 56-Jährigen in Quakenbrück, wie die Polizei mitteilte. Nachbarn hatten demnach die Taten durch ein Fenster beobachtet und den Notruf gewählt.