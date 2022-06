Nach dem gewaltsamen Tod eines 22-Jährigen in Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 28-Jährige werde verdächtigt, dem jungen Mann einen Messerstich versetzt und ihn tödlich verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag mit. Er sei innerlich verblutet. Die Festnahme war am Donnerstag, die Anklagebehörde beantragte einen Haftbefehl. Der 22-Jährige war vor einem knappen Monat bewusstlos auf der Straße liegend von einem Ehepaar entdeckt worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er wenig später in einer Klinik.