Vor einem Lokal in Wolfsburg haben etwa zehn Männer am frühen Sonntagmorgen mehrere Unbeteiligte angegriffen - teils mit Stühlen. Dabei sei ein 28-Jähriger verletzt und dann im Klinikum behandelt werden, teilte die Polizei am Abend mit. Eine unbeteiligte 29-jährige Frau habe den Polizeieinsatz so sehr gestört, dass ihr ein Platzverweis erteilt worden sei.