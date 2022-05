Unbekannte Täter haben in einer Bankfiliale in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) einen Geldautomaten gesprengt. Es habe zwei Sprengungen kurz hintereinander geben, das Schadensbild sei «massiv», sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Unklar war zunächst, wie schwer das Gebäude beschädigt wurde - auch war noch nicht bekannt, ob die Täter Geld erbeutet hatten. Die Unbekannten flüchteten in einem dunklen Auto in Richtung Süden.