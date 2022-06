Nach Durchsuchungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend befinden sich zwei Männer in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, mit Rauschgift im dreistelligen Kilogrammbereich gehandelt zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Über 100 Einsatzkräfte durchsuchten 16 Gebäude in den beiden Bundesländern.