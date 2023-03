Wilhelmshaven setzt in den kommenden Tagen auf die neue Lichtshow "Willumina", um seine Innenstadt zu beleben. Bis Sonntag sind jeden Abend von 19.00 bis 22.00 Uhr an verschiedenen Orten Lichtinstallationen zu sehen, wie die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH mitteilte. Ziel sei es, die Besucherfrequenz in der Stadt zu erhöhen. Zum Auftakt am Mittwochabend wurden Lichtshows auf Häuserwände und Böden projiziert, eine leerstehende Ladenfläche wurde mit einer Lasershow in Szene gesetzt. Außerdem waren maritime Lichtgestalten auf Stelzen in der Innenstadt unterwegs.