Mehrere Geldautomatensprenger in Niedersachsen sind in diesem Jahr noch bei der Flucht von der Polizei festgenommen worden. Bis Ende März war dies dreimal der Fall, wie das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Täter würden auch nachträglich bei Spurenauswertungen identifiziert. Bis Ende März kam es im Bundesland demnach zu mehr als einem Dutzend Angriffe auf Geldautomaten.

"In der Vergangenheit leiteten die Täter vornehmlich Gas in Geldausgabeautomaten ein, um dieses im Inneren zu zünden und auf diese Art den Geldausgabeautomaten zu sprengen", teilte ein LKA-Sprecher mit. Seit Sommer 2020 sei festzustellen, dass die Täter bundesweit dazu übergingen, auch Festsprengstoff für ihre Taten einzusetzen. Die Täter gingen äußerst rücksichtslos vor und würden damit auch Verletzungen von unbeteiligten Menschen in Kauf nehmen.

Im vergangenen Jahr kam es laut LKA zu 68 Angriffen auf Geldautomaten in Niedersachsen. Die Zahlen sind ein Höchstwert - diese Statistik wird aber erst seit 2015 erfasst.