CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner hat sich in seiner ersten Rede als Oppositionsführer im niedersächsischen Landtag klar von der AfD distanziert. Lechner betonte am Mittwoch, "dass die CDU niemals mit der AfD in der Opposition oder sonst wo zusammenarbeiten wird". In der AfD gebe es ausgewiesene Rechtsextremisten und Politiker, die sich mit menschenverachtendem Populismus und Scharfmacherei hervortäten, sagte Lechner. Die AfD werde daher zurecht teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet.