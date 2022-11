Die SPD-Politikerin Hanna Naber ist neue Landtagspräsidentin in Niedersachsen. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag in Hannover einstimmig für die 51-Jährige. Naber ist studierte Pädagogin und Sozialmanagerin und seit 2017 Landtagsabgeordnete. Sowohl vor fünf Jahren als auch bei der diesjährigen Wahl errang sie ein Direktmandat im Wahlkreis Oldenburg-Nord/West. 2020 wurde Naber Generalsekretärin des SPD-Landesverbands. Als Landtagspräsidentin folgt sie auf Gabriele Andretta (SPD), die sich aus der Landespolitik zurückgezogen hat.