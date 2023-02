Niedersachsens Grüne sind zur Zielscheibe einer Fake-Kampagne geworden. Einer Parteisprecherin zufolge wurden in mindestens vier Städten - Hannover, Osnabrück, Göttingen und Lüneburg - gefälschte Parteiplakate aufgehängt, zudem wurde die Homepage des Grünen-Landesverbands kopiert und um eine falsche Pressemitteilung ergänzt, die auch per Mail verschickt wurde. Bereits am Dienstag haben die Grünen wegen der Aktion Strafanzeige gestellt.