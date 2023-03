Der Mord-Prozess um ein illegales Autorennen, infolge dessen zwei Kinder starben, steht kurz vor dem Abschluss. Eine Sprecherin des Landgerichts Hannover sagte am Mittwoch, dass am Donnerstag (23. März) mit den Plädoyers begonnen werde. Angeklagt ist eine 40-jährige Polin, die im Februar 2022 nahe Barsinghausen das verbotene Rennen mit einem Gleichaltrigen veranstaltet haben soll. Ihr wird unter anderem Mord zur Last gelegt, beim Mitangeklagten lautet ein Vorwurf Beihilfe zum Mord.