Ein 43 Jahre alter Altenpfleger, der mindestens zwei Menschen ermordet haben soll, hat sich bei Prozessbeginn nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft warf ihm am Mittwoch im Landgericht Bremen vor, er habe 2019 in einem Bremer Pflegeheim zwei Menschen eher größere Mengen Medikamente verabreicht. Die Betreuten sollen an Überdosen gestorben sein. Laut Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte Anerkennung erlangen.