Im Mordprozess um ein illegales Autorennen, bei dem zwei Kinder starben, wird die Urteilsverkündung des Landgerichts Hannover verschoben. Das Urteil solle am 17. April verkündet werden, sagte der Vorsitzende Richter Martin Grote am Donnerstag. Ziel sei, "Zeitdruck rauszunehmen", erklärte er. Angeklagt ist eine 40 Jahre alte Polin, die im Februar 2022 nahe Barsinghausen in der Region Hannover ein verbotenes Rennen mit einem Gleichaltrigen veranstaltet haben soll. Ihr wird unter anderem Mord zur Last gelegt, dem 40 Jahre alten Mitangeklagten Beihilfe zum Mord.