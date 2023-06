Der angeklagte Erzieher eines Kinderdorfs im Landkreis Lüneburg hat zu Beginn des Prozesses wegen schweren sexuellen Missbrauchs ein umfassendes Geständnis abgelegt. Während der Einlassung des 63-jährigen gebürtigen Rostockers schloss die große Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg am Freitag die Öffentlichkeit aus. Das hatte der Strafverteidiger beantragt. Angeklagt sind 116 Straftaten an sechs Jungen im Alter von 7 bis 13 Jahren aus dem Zeitraum 1999 bis 2021. Der Pädagoge zeigte sie selbst an.