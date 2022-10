Der Ex-Krankenpfleger und Serienmörder Niels Högel ist längst verurteilt. Im Prozess gegen sieben seiner ehemaligen Vorgesetzten wird nun das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet. Tragen die Angeklagten eine Mitverantwortung für Högels Taten?

Im Prozess gegen frühere Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel werden am heutigen Mittwoch (9.00 Uhr) am Landgericht Oldenburg die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage erwartet. Zuvor muss noch die Beweisaufnahme geschlossen werden, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Angeklagt sind drei Ärzte, zwei leitende Pflegerinnen und ein leitender Pfleger sowie ein Ex-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Sie sind wegen Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise versuchten Totschlags durch Unterlassen angeklagt.

Hintergrund des seit Februar laufenden Verfahrens sind die Verbrechen des Ex-Pflegers Högel. Er tötete Patienten, indem er ihnen nicht verordnete Medikamente spritzte. 2019 wurde Högel dafür wegen 85 Morden zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit dem Verfahren gegen die Ex-Vorgesetzten will das Gericht klären, ob diese eine Mitverantwortung tragen. Die Plädoyers der Verteidigung werden für Donnerstag erwartet, das Urteil soll am 25. Oktober verkündet werden.

Allen Angeklagten sei von bestimmten Zeitpunkten an klar gewesen, dass von Högel eine Gefahr für die Patienten ausgehe, hatte Staatsanwältin Gesa Weiß zum Prozessauftakt gesagt. Dieser Ansicht widersprachen die 18 Anwälte der Angeklagten.

Tatsächlich können die Angeklagten auf einen Freispruch hoffen. Denn das Gericht hatte in einer vorläufigen Einschätzung vor drei Wochen mitgeteilt, die Beweisaufnahme habe ein vorsätzliches Handeln nicht mit ausreichender Gewissheit belegt. In den Kliniken sei zwar das Misstrauen gegen Högel stetig gewachsen. Das Unbehagen gegenüber Högels Verhalten sei aber für die Feststellung eines auch nur bedingt vorsätzlichen Verhaltens nicht ausreichend, hatte das Gericht mitgeteilt. Dies wäre Voraussetzung für eine Verurteilung. In Betracht kommende Vorwürfe der Fahrlässigkeit seien verjährt.