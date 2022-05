Der Angeklagte steht vor der Prozessfortsetzung in einem Saal im Landgericht und bedeckt sein Gesicht mit einem Aktenordner. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Angeklagter im Doppelmordprozess will mit Gutachter reden

Landgericht Oldenburg Angeklagter im Doppelmordprozess will mit Gutachter reden

Im Prozess gegen einen 34-jährigen Mann wegen zweifachen Mordes in Delmenhorst will sich der Angeklagte gegenüber dem psychiatrischen Gutachter ein weiteres Mal zum Tatgeschehen äußern. Bei der Verhandlung am Montag vor dem Landgericht Oldenburg war zuvor die Frage erörtert worden, ob der Iraker die Tat möglicherweise im Wahn ausgeübt habe. Sollte das der Fall sein, könnte eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegen, sagte ein Gerichtssprecher.

Im Prozess gegen einen 34-jährigen Mann wegen zweifachen Mordes in Delmenhorst will sich der Angeklagte gegenüber dem psychiatrischen Gutachter ein weiteres Mal zum Tatgeschehen äußern. Bei der Verhandlung am Montag vor dem Landgericht Oldenburg war zuvor die Frage erörtert worden, ob der Iraker die Tat möglicherweise im Wahn ausgeübt habe. Sollte das der Fall sein, könnte eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegen, sagte ein Gerichtssprecher.

Der Gutachter sagte am Montag, er könne bisher keine Aussage dazu treffen, weil sich der Angeklagte zu wenig über das konkrete Tagesgeschehen geäußert habe. Ein Vertreter der Nebenklage, sagte, die Verteidigung habe vergeblich versucht, «Lücken im Gutachten» zu finden. Daraufhin habe sie nun ihre Taktik geändert.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 3. Oktober 2021 in einer Delmenhorster Bar einen angeblichen Nebenbuhler erstochen zu haben. Anschließend soll er seine Partnerin vor den Augen der gemeinsamen Tochter mit einem Messer so stark verletzt haben, dass sie zwei Tage später im Krankenhaus starb. Beide Taten hatte der 34-Jährige zum Prozessauftakt eingeräumt. Ein Gutachten hatte dem Mann ausgeprägten Eifersuchtswahn attestiert. Auf eine Tat im Affekt gebe es aber keine Hinweise. (AZ 5 Ks 1/22)

Der Prozess wird am Freitag (13. Mai, 09.00 Uhr) fortgesetzt. Ein Gerichtssprecher sagte, es sei möglich, dass an dem Tag auch die Plädoyers gehalten werden. Auch das Urteil könnte gesprochen werden.