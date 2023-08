Nach den tödlichen Schüssen auf einen Jugendlichen in Bramsche bei Osnabrück will der 82 Jahre alte Angeklagte erst im Laufe des Prozesses aussagen. Zum Prozessauftakt am Landgericht Osnabrück am Mittwoch äußerte er sich nicht. Der 82-Jährige wolle zunächst mit der Gutachterin sprechen, sagte sein Anwalt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft vor, den 16-Jährigen heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. Er soll dem Jugendlichen erst in die Wade und dann in den Kopf geschossen haben. Der 16-Jährige starb einen Tag später an schweren Hirnverletzungen.