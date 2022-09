Bei einem Aufprall eines Autos gegen einen Baum sind zwei Frauen im Alter von 89 und 83 Jahren am Mittwoch in Bad Zwischenahn ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam bei der 83-jährigen Beifahrerin jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch vor Ort. Die 89-jährige Fahrerin wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte, erlag sie dort ihren Verletzungen.