Die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven ist in der Nähe von Bremerhaven nach einem Unfall und stundenlanger Sperrung wieder befahrbar. Die Strecke sei seit Montagabend frei, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Autotransporter war den Angaben zufolge am Montagvormittag im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke und kippte neben der Fahrbahn um. Der 22 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ging von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus. Die Autobahn war seit dem Vormittag gesperrt gewesen, eine Umleitung wurde eingerichtet.