Landkreis Diepholz 13-Jähriger droht in Schule mit Messer in der Hand

Ein 13-Jähriger soll in einer Realschule in Syke (Landkreises Diepholz) mit einem Messer in der Hand Drohungen gegenüber Schülern ausgesprochen haben. Die Polizei nahm den Jugendlichen am Mittwoch vorübergehend fest. Dieser bestritt, seine ehemalige Schule mit der Absicht betreten zu haben, eine Gewalttat zu begehen, wie die Polizei mitteilte. Er habe Freunde besuchen wollen.

Den Angaben zufolge war der 13-Jährige in einer Pause mit zwei Schülerinnen in Streit geraten. Anschließend wollte er am Unterricht teilnehmen, die Lehrerin habe dies aber nicht erlaubt. Abermals geriet der Jugendliche mit Schülern in Streit, dabei soll er ein Taschenmesser in der Hand gehalten und "Ich stech euch alle ab" gesagt haben. Die Lehrerin benachrichtigte die Polizei. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

