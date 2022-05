Zwei mutmaßliche Drogenhändler sind der Polizei im Landkreis Diepholz ins Netz gegangen. Nach umfangreichen Ermittlungen seien die 22 und 36 Jahre alten Männer am späten Freitagnachmittag in Wetschen in der Samtgemeinde Rehden festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Wagen der Männer fanden Beamte «eine nicht geringe Menge» Marihuana und Kokain, bei Durchsuchungen mehrerer Wohnungen und Geschäftsräume in Diepholz wurden weitere Drogen und Handys beschlagnahmt. Der 36-Jährige durfte nach einer Nacht in der Gewahrsamszelle nach Hause, gegen den 22-Jährigen erließ ein Richter Haftbefehl, der gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde.