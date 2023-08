Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Tanklastzug auf der Bundesstraße 402 in Meppen im Landkreis Emsland sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 19 Jahre alte Autofahrer habe am Mittwochnachmittag zum Überholen angesetzt und dabei offensichtlich den entgegenkommenden Lastzug übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es kam zum Frontalzusammenstoß, der Personenwagen wurde laut Polizei "massiv deformiert" und in den Seitenraum geschleudert. Der Fahrer und sein 12 Jahre alter Beifahrer starben noch am Unfallort, der 59 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.