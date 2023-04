Das am Donnerstagmittag ausgebrochene Feuer in einer mit Altpapier gefüllten Lagerhalle in Varel (Landkreis Friesland) ist noch immer nicht vollständig gelöscht. Die Feuerwehr sei die ganze Nacht und am Vormittag im Einsatz gewesen, um noch "einige Glutnester" zu bekämpfen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Löscharbeiten zogen sich demnach in den Freitagnachmittag. Wie lange das vollständige Löschen des Brandes noch dauere, sei noch unklar. Anwohner waren nicht gefährdet, es gab auch keine große Rauchentwicklung.