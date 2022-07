Ein Autofahrer in einem gestohlenen Wagen hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Hannoversch Münden im Landkreis Göttingen geliefert. Nur ein technischer Defekt habe die Fahrt des 38-Jährigen gestoppt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zunächst hatte die Besatzung eines Streifenwagens den als gestohlen gemeldeten Wagen bemerkt. Als das Auto hielt und die Beamten den Fahrer gerade kontrollieren wollten, gab dieser plötzlich Gas und fuhr nur knapp an einem der Polizisten vorbei.