Beim Brand einer Scheune in Bad Bentheim ist am Sonntagmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer zerstörte das Gebäude und eine Transportmaschine, die in der Scheune neben den Strohballen gelagert wurde. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar und wird nun ermittelt. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 235.000 Euro beziffert.