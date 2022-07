Ein Feuer auf einem sechs Hektar großen Feld in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Mähdrescher war am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, woraufhin sich das Feuer ausbreitete, wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren demnach im Einsatz und verhinderten, dass die Flammen auf einen angrenzenden Wald übergriffen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend noch an.