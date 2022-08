Eine im Klinikum Königslutter gefundene angebliche Bombe hat sich als Attrappe herausgestellt. Damit hätten Personal und Patienten in das zuvor geräumte Gebäude zurückkehren können, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Verletzt wurde niemand. Ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger aus Wolfenbüttel wurde festgenommen, der psychisch kranke Mann wurde mit einem "schweren Krankheitsbild" in eine Fachklinik eingewiesen, wie der Sprecher sagte.