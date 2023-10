Eine 74 Jahre alte Autofahrerin hat mit ihrem Fahrzeug im Landkreis Hildesheim unter anderem ein Verkehrszeichen beschädigt und einen Holzzaun durchbrochen - abschließend ist sie mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Die Ermittler äußerten den Verdacht, dass die Fahrerin bei dem Unfall in der Gemeinde Harsum am Montagnachmittag betrunken gewesen sei.