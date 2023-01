Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Söhlde (Landkreis Hildesheim) ist eine 89-Jährige schwer verletzt worden. Das Feuer war aus ungeklärter Ursache am Freitagnachmittag in einem Vorratsraum ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohnerin habe das Haus selbstständig verlassen können. Sie habe aber eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten, so dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.