Einbrecher haben beim gewaltsamen Öffnen von Tresoren mit Trennschleifern in einer Gesamtschule in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) Feueralarm ausgelöst. Wegen des Rauches habe die automatische Brandmeldeanlage der Schule angeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einbrecher flüchteten daraufhin. Die ausgerückte Feuerwehr stellte dann den Einbruch in der Nacht zum Sonntag in dem Schulgebäude fest und alarmierte die Polizei.