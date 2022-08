Beim Absturz eines Motorseglers in zwei Häuser ist der 79 Jahre alte Pilot am Freitag im Leinebergland im Landkreis Hildesheim ums Leben gekommen. Er stürzte mit seinem Flugzeug in der Ortschaft Lübbrechtsen in zwei bewohnte Gebäude. Weil sich zum Zeitpunkt des Absturzes dort aber keiner der Bewohner unmittelbar aufhielt, gab es keine weiteren Verletzten. An den Häusern entstand Sachschaden, wie die Polizei am Abend mitteilte.