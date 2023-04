Weil ein Fahrer einem Reh ausgewichen sein soll, ist es im Landkreis Oldenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vier junge Männer wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 21 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die Mitfahrer nach Angaben der Polizei eher leichte. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf einer Kreisstraße. Das Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf etwa 10.000 Euro.