Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Oldenburg schwere Verletzungen erlitten. Am Montagnachmittag habe ein 66-Jähriger in Groß Ippener mit seinem Kleintransporter nach links auf die Autobahn 1 in Richtung Bremen abbiegen wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei übersah er offensichtlich den Motorradfahrer, der ihm entgegenkam. Beim Zusammenstoß stürzte der 43-Jährige. Ersthelfer kümmerten sich um den schwer verletzten Mann, dann kam er ins Krankenhaus. Die Straße war vorübergehend gesperrt.