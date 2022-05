Mit großem Aufwand hat die Polizei im Landkreis Oldenburg am Montag einen flüchtigen Kraftstoffdieb verfolgt. Der Mann habe an einer Tankstelle in Tweelbäke einen Transporter betankt und sei weitergefahren, ohne zu bezahlen, wie die Polizei mitteilte. Der Betreiber der Tankstelle rief die Polizei. Eine Streife traf kurze Zeit später auf das gesuchte Auto, aber der Fahrer hielt nicht an, sondern versuchte, mit hohem Tempo vor der Polizei zu flüchten.