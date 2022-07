Durch einen Blitzschlag ist eine Scheune in Hatten (Landkreis Oldenburg) in der Nacht zum Freitag in Brand geraten. Das Gebäude im Ortsteil Dingstede brannte Polizeiangaben zufolge vollständig nieder. In der Scheune waren Fahrzeuge und Werkzeuge eines landwirtschaftlichen Betriebs gelagert. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus wurde verhindert. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.