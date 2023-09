Ein Scheunenbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat in der Nacht zum Samstag einen Schaden im höheren sechsstelligen Bereich verursacht. Auf dem Dach der Scheune war eine Photovoltaikanlage angebracht, wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte. In dem Gebäude selbst wurden demnach Holz und Stroh gelagert.