Ein einjähriges Mädchen stirbt im Landkreis Osnabrück, nachdem sie von einem Auto überrollt wurde. Sie war mit ihrem Bobbycar in einem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs. Bei den ersten Ermittlungen bemerkte die Polizei Alkoholgeruch beim Unfallfahrer.

Ein einjähriges Mädchen ist in Bohmte im Landkreis Osnabrück von einem Auto überrollt worden und anschließend gestorben. Ein 38 Jahre alter Autofahrer habe das Kind beim Linksabbiegen mit seinem Auto erfasst, als es auf einem Bobbycar von einem Grundstück in einen verkehrsberuhigten Bereich rollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche durch Ersthelfer, einen Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens, starb das Mädchen noch an der Unfallstelle.