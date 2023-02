In Melle im Landkreis Osnabrück ist am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Im Rahmen einer Großfahndung der Polizei und einer rasanten Verfolgungsjagd wurde das Fluchtauto in Wettrup im Emsland mit einem Nagelbrett gestoppt, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Zwei Beamte der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim wurden bei dem Einsatz verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Die drei mutmaßlichen Täter entkamen aus dem gestoppten Fluchtwagen zunächst und flüchteten über einen Acker. Nach 500 Metern wurden zwei von ihnen gefasst. Der dritte mutmaßliche Täter ist noch auf der Flucht. In der Umgebung von Wettrup dauerte daher die Großfahndung von Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen weiterhin an. Die Polizei bittet Autofahrer, keine Anhalter mitzunehmen und Wettrup weiträumig zu umfahren.

