In Bramsche im Landkreis Osnabrück ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann bei einem Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt worden. Nachbarn in der angrenzenden Doppelhaushälfte hatten den Alarm des Rauchmelders aus dem Erdgeschoss des Nachbarhauses gehört und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei Bramsche mitteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Mann im Flur der brennenden Wohnung vor der Haustür auf dem Boden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.