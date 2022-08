Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Belm im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin sei in einen Kreisverkehr gefahren und habe den Mann dabei übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den ersten Erkenntnissen nach sei sie wohl von der tiefstehenden Sonne am Freitagabend geblendet worden. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 65 Jahre alte Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Nachdem er von einem Notarzt versorgt worden war, kam er in ein Krankenhaus.