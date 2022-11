Ein Vierjähriger ist nach einem Sturz in einen Pool in Bramsche ums Leben gekommen. Das Kind sei nach dem Unfall am Dienstagnachmittag zunächst unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Wiederbelebungsversuche mussten jedoch im Krankenhaus abgebrochen werden, dort konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.