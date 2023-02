In der Nacht zu Freitag ist es bei Melle zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Dabei wurden jeweils eine 18-Jährige und ein 20-Jähriger schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.