Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Melle (Landkreis Osnabrück) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, prallten die beiden Wagen in einer Kurve seitlich aneinander. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab. Die Insassen dieses Wagens wurden dabei leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ersten Untersuchungen der Polizei zufolge wurde bei dem Fahrer etwa eine Promille Alkohol im Blut festgestellt. Die Insassen des zweiten Wagens blieben bei dem Unfall am Sonntagabend unverletzt. Angaben zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht machen.