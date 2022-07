Drei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Einer von ihnen - ein 38-Jähriger - verstarb in der Nacht zum Samstag an der Unfallstelle. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten die Männer eine zum jährlichen Schützenfest zugehörige Feier verlassen und waren zu Fuß am Straßenrand entlanggelaufen. Ein 74 Jahre alter Autofahrer scherte zu diesem Zeitpunkt nach einem Überholvorgang wieder auf die rechte Spur ein und erfasste die drei Fußgänger.